U 23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında ilk gündü Çorumlu güreşçiler bir altın iki bronz madalya kazandılar.

Konya Karatay Spor Salonu’nda düzenlenen Ayhan Taşkın U 23 Erkekler serbest güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün madalya maçları oynandı.

97 kiloda mücadele eden Çorumlu güreşçi Ankara ASKİspor adına güreşen Rıfat Eren Gıdak zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Polat Polatçı’yı yenerek Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

125 kiloda ise Ankara Tedaşspor adına mücadele eden Ruşen Arda Güler yarı final maçını kaybetti ve üçüncülük beşincilik maçını kazanarak bronz madalya kazandı.

Aynı sıklette Çorum Belediyesispor’dan Tayyip Küçük repesaj maçlarını kazanarak sıkletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

97 kiloda sıkletinde altın madalya kazanan Rıfat Eren Gıdak U 23 Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazanacak.