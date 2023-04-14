HALİL ÖZTÜRK

Kocaeli’nde yapılan U 20 Serbest Güreş Şampiyonasında Çorumlu güreşçiler üç altın bir gümüş ve bir bronz toplam beş madalya kazandılar.

Şampiyonada Ankara Tedaşspor adına güreşen iki Çorumlu pehlivan altın madalya kazanırken Çorum Belediyespor’un üç güreşçisi ise bir gümüş bir gümüş bir bronz madalya kazandılar.

Gazanfer Bilge U 20 Serbest Güreş Türkiye Şampiiyonasında ikinci günde dört sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

97 kiloda Ankara Tedaşspor adına mindere çıkan Çorum Adil Candemir Güreş Eğiti Merkezinden yetişer Mücahit Çelik tüm maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında yine aynı kulüpten takım arkadaşı Doğan Uzun’u yenerek şampiyonluğu kazandı.

125 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen Efe Anıl Al da U 20 kategorisinde de finalde aynı kulüpten Ömer Faruk Dizikara’yı yenerek sıkletinde şampiyon olmayı başardı.

Şampiyonada Çorum Belediyespor adına mindere çıkan 61 kiloda Emre Çetin zorlu maçlarını kazanarak yükseldiği final maçını da kazanarak sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

57 kiloda ise iki güreşçi birden kürsüye çıkmayı başardılar. Bekir Keser eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Ankara Tedaşspor’dan Tolga Özbek’e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı sıklette Melik Gümüş ise repesaj maçlarını kazanarak sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya almayı başardı.

Çorum Belediyespor’dan 97 kiloda Hasan Taha Küçük ve 86 kiloda Alperen Düzenci ise sıkletlerinde beşinci oldular. Takım sıralamasında iki Çorumlupehlivanın altın madalya kazandığı Tedaşspor birinci olurken Çorum Belediyespor ise dördüncü oldu.