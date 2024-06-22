Çorumlu hacı kutsal topraklarda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre hac ibadeti esnasında fenalaşan Yunus Demiral, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum merkeze bağlı Kınıkdeliler köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hacı Yunus Demiral, hac ibadeti sırasında vefat edenlerin kutsal topraklarda toprağa verildiği için yarın Arabistan'da toprağa verileceği öğrenildi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Yunus Demiral’ın ailesi ve dostları, merhum için Akşemseddin Camii’nde öğle namazından sonra kılınan gıyabi cenaze namazında buluştu.

1000 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Suudi Arabistan'a hac ziyareti için giden ve 52 dereceye varan sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Beş günlük ibadet süresince ölenlerin sayısının 1000'i aştığı ifade ediliyor.