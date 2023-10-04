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İlimiz B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e 2. Lig Beyaz grupta ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor ile altıncı sırada bulunan Diyarbekirspor arasındaki kritik maçı yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 18’de Esenler Erokspor Stad’ında oynanacak 15 puanla ve maç eksiği ile ikinci sırada bulunan Erokspor ile 11 puanla altıncı sırada bulunan maçı ilimiz B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri Ankara’dan Hüseyin Can ve Faruk Yağlı. Maçın dördüncü hakemi ise Bursa’dan Muammer Sarıdağ.