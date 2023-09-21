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Ankara'da görev yapan Çorumlu sağlık çalışanı Emre Yardımcı 29 yaşında vefat etti.

Edinilen bilgilere Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi'nde hemşir olarak görev yapan Emre Yardımcı, görevi sırasında aniden fenalaştı.

Fenalaşan genç hemşire hemen doktorlar müdahele etti ama bütün müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Emre Yardımcı’nın genç yaşta ölüm haberi ailesi, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Emre Yardımcı için hastane önünde tören düzenlendi.

Genç hemşir gözyaşları arasında Ankara Pursaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.