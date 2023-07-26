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HARUN AKKAYA

Çorumlu Judocu Türkiye Şampiyonu oldu.

Denizli’de 20-23 Temmuz tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye finallerinde Ankara Etimesgut Belediyespor adna mücadele eden Sungurlulu sporcu hemşehrimiz Döne Melike Özbudak 63 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandı.

Sungurlu’ya bağlı Çayan köyü nüfusuna kayıtlı Döne Melike Özbudak 2023 Anadolu Lig Judo Türkiye Şampiyonasında zorlu maçları kazanarak 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Döne Melike Özbudak bu başarısı ile kulübüne kupa kazandırdı.