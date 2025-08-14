“Çorumlu Kovboy” olarak tanınan emekli sınıf öğretmeni Sefer Karataş, rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.
3 çocuk babası Karataş, 27 yıl önce yakınının Almanya’dan getirdiği kıyafetlerle giyim tarzını değiştirerek kovboy kıyafeti, çizme ve şapka kullanmaya başladı.
Çorum'un renkli simalarından Sefer Karataş’ın, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sefer Karataş'a Allah'tan şifa dileriz.
Muhabir: Atila Çiğdem