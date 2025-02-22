Çorum’un Kargı ilçesinden Gamze ve İsmail Kaya, TRT 1’de hafta içi her gün yayınlanan Lingo yarışmasına katıldı.

Sunuculuğunu Kemal Uçar’ın yaptığı kelime yarışmasında, kuzenler hem kelime bilgisini konuşturdu hem de memleketleri Kargı’yı anlatarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yarışmada Kargı Sohbeti!

Gamze ve İsmail Kaya, yarışma esnasında Kargı ilçesinin doğal güzelliklerinden, kültüründen ve yöresel lezzetlerinden bahsederek memleketlerini tanıtma fırsatı buldu.

Yarışmacılar, Lingo’nun eğlenceli ve heyecan dolu formatı içinde başarılı performans sergileyerek izleyicilerden takdir topladı.