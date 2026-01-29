Trabzon’da devam eden U 23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Murat Doğan bronz kazanırken Çorumlu iki güreşciden Rıfat Eren Gıdak gümüş Efe Anıl Al ise bronz madalya kazandı.

Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonunda devam eden ve 103 kulüpten 460 güreşcinin mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında ÇorumBelediyespor adına mindere çıkan Murat Doğan 74 kiloda repesaj maçlarını kazanarak üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

97 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor adına mücadele eden Rıfat Eren Gıdak finale yükseldi. Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Emirhan Kılıç’a yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 125 kiloda Ankara Tedaşspor adını mindere çıkan Çorumlu diğer güreşci Efe Anıl Al ise yarı final maçını kaybederek finale yükselme şansını kaybetti, Üç beş maçında rakibini yenerek bronz madalya aldı,