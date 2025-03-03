Çorumlu müzik öğretmeni Fadime Biçer, O Ses Türkiye sahnesinde sergilediği muhteşem performansla büyük beğeni topladı.

O Ses Türkiye yarışmasına katılan müzik öğretmeni Fadime Biçer, sahnede "Nasıl Yar Diyeyim" adlı türküyü seslendirdi. Güçlü yorumu ve etkileyici sahne performansıyla hem seyircilerin hem de jüri üyelerinin dikkatini çekti.

Performansının ardından Hadise ve Beyazıt Öztürk (Beyaz) butonlarına basarak Fadime Biçer’i takımlarına katmak istedi.

Kararını Beyaz’dan yana kullanan Biçer, yarışmadaki yolculuğuna Beyaz’ın takımında devam edecek.

Fadime Biçer, müzik dünyasında adını duyurmaya yabancı değil. Çorum’da düzenlenen ve büyük ilgi gören “Sen Türkünü Söyle Çorum” yarışmasında birincilik elde ederek yeteneğini kanıtlamıştı.