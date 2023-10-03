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Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Spektrum Takımı öğrencileri Teknofest 2023 yarışmalarında iki farklı kategoride derece elde ettiler.

Deneyap Kart Robolig Yarışması Lise Kategorisi’nde 1278 takım arasından finallere kalan öğrenciler Ankara’da yapılan final yarışmasında Türkiye 2.si oldular.

Spektrum Takımı ayrıca Aksaray’da düzenlenen Roket Yarışmasında da “En İyi Takım ve Türkiye 5.si” olarak çifte başarı elde etti.

Spektrum Takımında danışman öğretmen Menderes Kurt ve öğrenciler Utkan Kaya, Mehmet Eren Özden, Ahmet Enes Altıncı, Talha Berk Özdemir ve Ömürsel Akça bulunuyor.

Öğrenciler takıma destek olan okul idaresi ile sponsorlar Çorum Belediyesi, Özürgen Makine ve MCS Teknoloji firmalarına teşekkür ettiler.