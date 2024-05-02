Alaca Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Kerem Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında yapılan iş birliği çerçevesinde düzenlenen “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon yarışmasında yazdığı “Bir Rüya Gerçek Olacak “ isimli kompozisyonla ilçe ve il birinciliklerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede mansiyon ödülüne layık görüldü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen programda yapılan ödül töreni için ailesi ile birlikte Ankara’ya davet edilen Muhammet Kerem Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen ödül töreninde ödülünü Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç’tan aldı.