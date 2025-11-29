Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Çorum ile ilgili çektiği videoyla Çorumluların tepkisini çeken aktör Fahrettin Eren Dinler'e bir tepki de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'dan geldi.

Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu için rahatsızlığını dile getiren Dinler'e tepkiler büyüyor.

Sosyal Medya’da etkileşim almak uğruna Çorum hakkında alaycı bir paylaşım yapan aktör Fahrettin Eren Dinler’in açıklamalarını üzülerek izlediğini belirten Tahtasız, aktörün Çorumlulardan özür dilemesi gerektiğini belirterek;

"7 bin 500 yıllık tarihi ve köklü bir kültüre sahip olan Çorum, birilerinin iki dudağı arasında hakaret içerikli espri malzemesi olmayacak kadar kıymetlidir.

Çorum’da doğup büyüyenler kadar, çeşitli sebeplere Çorum’dan ayrılmak zorunda kalanlar, Çorum’dan kız alıp, kız verenler her dönemde, her ortamda Çorumlu olmaktan gurur duyduklarını ifade etmişlerdir. Çorumlu olmak bir gurur ve hepimiz için onurdur.

Aktör Fahrettin Eren Dinler’in maksadını aşan bu açıklamaları Çorum başta olmak üzere, Türkiye’nin hemen her ilinde ve dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Çorumluları derinden üzmüştür. Fahrettin Eren Dinler, bir sanatçı hassasiyetine yakışır şekilde bu talihsiz açıklamaları nedeniyle tüm Çorumlular’dan özür dilemelidir.

Türkiye’nin her ili bizim için kıymetlidir. İnsanları dili, dini, rengi, ırkı ve mezhebine göre asla ayırmadığımız gibi vatanın bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, dinimizin kutsallarına ve kültürümüzün manevi değerlerine söz etmediği sürece her düşünceye de saygı duyarız. Fahrettin Eren Dinler’e tavsiyem sosyal medya etkileşimi uğruna bir daha bu soğuk ve ucuz esprilerle halkın karşısına çıkmasın. Rahatsızlık duyduğu bir nokta varsa da kütüğünü istediği yere aldırsın. Yeter ki Çorum’un adını bir daha ağzına almasın"