Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ve Gıda, Yem ve Şube Müdürü Alaattin Bal, ilimizin örnek ve önder üreticilerinden Mehmet Sayan’a ait havuç tarlasında devam eden hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Üretim süreçleri ile ilgili detaylı bilgi alan Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, çiftçilerin modern tarım tekniklerini başarıyla uygulamasından ve elde edilen yüksek verimden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve üreticilere teknik destek sağlanması adına yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan bu ziyaretin, bölge üretimi için önemli katkılar sağlayacağını belirten Hasan Taş, çiftçilerin emeğinin değerli olduğunun altını çizerek, “Bakanlığımız tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek. Üreticimize bereketli bir sezon diliyor, emekleriyle ilimize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.