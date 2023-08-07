Çorumlu polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğüne görev yapan 41 yaşındaki Çorumlu polis memuru Haydar Kemeç, tatil için gittiği Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde aniden rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kemeç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kemeç için dün Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.
Kemeç'in naaşı, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından memleketi Çorum'da toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde uğurlandı.
Törene; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Özboyacı, Kemeç'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.