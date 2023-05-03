Suriye'de meydana gelen patlamada Çorumlu bomba imha uzmanı Özgür Barçın şehit düştü.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Çorum'un Alaca ilçesi Karnıkara köylü nüfusuna kayıtlı Özgür Barçın'ın ailesinin Ankara’da ikamet ettiği öğrenildi.

Baba Mücahit Barçın ve aileye haber yetkililerle sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Şehit polis memuru Barçın'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Suriye’nin Telabyad kentinde uygulama noktasında müdahale ettikleri bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan 2 polis memuru, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Suriye’nin Telabyad kentinde uygulama noktasında tespit ettikleri bombaya müdahale eden polis memurları Özgür Barcın ile Resul Barutcu şehit olurken 7 polis memuru ise yaralandı. Şehit polis memurları için Şanlıurfa Gap Havalimanında bir tören düzenlendi.

Okunan duanın ardan şehit polis memuru Resul Barutcu’nun cenazesi helikopterle Osmaniye’ye, Özgür Barçın’ın cenazesi ise uçakla Ankara’ya gönderildi.

ANKARA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye’nin Telabyad bölgesinde PKK/PYD terör örgütünce kullanılmak üzere bulunan patlayıcı maddenin imhası sırasında şehit olan 40 yaşındaki bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın’ın cenazesi Ankara’da toprağa verildi.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı Sincan Cimşit Mezarlığına defnedildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.