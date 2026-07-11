Kuzey Makedonya’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Özdenur Özmez, finalde Avrupa ve dünya dereceli rakibi karşısında gümüş madalya elde etti.

İskilip Belediye Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada yaşının küçük olması nedeniyle doktor raporuyla katılan Özdenur Özmez, kendisinden büyük ve tecrübeli rakipleri geride bırakarak finale yükseldi.

Final müsabakasında U20 Avrupa Şampiyonu ve U20 Dünya İkincisi Ruzanna Mammadova’ya mağlup olan milli güreşçi, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.