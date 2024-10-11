"The Turk" lakaplı Çorumlu hemşerimiz Ahmet Kayretli, MMA'de Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

ABD'de 'The Turk' lakabıyla rakiplerine korku salan ülkemizde kafes dövüşleri olarak da bilinen MMA'de (Karışık dövüş sanatları) üst üste aldığı galibiyetlerle adından sıkça söz ettiren Türk sporcu hemşerimiz Ahmet Kayretli, bugün Amerika’da kariyer maçına çıkıyor.

ŞAMPİYONLUKLA GEÇEN BAŞARI ÖYKÜSÜ…

Yaşamını ABD'de sürdüren Ahmet Kayretli, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ABD'ye gittiğini belirterek, "İlk başlarda çok zorlandım ama sonradan alıştım. Spor hayatına 2003'de İstanbul Beşiktaş'da Muay Thai branşı ile başladım. Daha sonra 14 kez İstanbul şampiyonu 8 kez de Türkiye şampiyonu oldum. 2 kez milli takımda yer aldım. Amatör Muay Thai'de Dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu oldum. Amatör Kick boks ve boks branşlarında da maçlara çıktım ve çeşitli dereceler kazandım. 5 Aralık 2005'de Tayland Kralı'nın doğum gününde ilk profesyonel Muay Thai maçımı yaptım ve 1. rauntta nakavt ile kazandım. Birçok kez profesyonel Muay Thai ve kick boks maçlarında ülkemizi dünyanın çeşitli yerlerinde temsil ettim. Bazı sebeplerden dolayı amatör kariyerime 2011'de son verdim. Daha sonra arkadaşlarımın tavsiyesi ile 2013'de Amerika'ya gittim. Amerika'da MMA branşına başlamamı istediler” dedi.

DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIM

Bu sporun Amerika ve Türkiye'deki farklarından da bahseden başarılı sporcumuz Kayretli, "Amerika'da uzun zamandır yapılıyor. Türkiye'de de büyük bir ilgi var. Türkiye'de birçok genç kardeşimiz tarafından amatör olarak yapılıyor. Türkiye'de amatör MMA Federasyonu kuruldu ve bildiğim kadarıyla faaliyetlerde bulunuyorlar. İnşallah en kısa zamanda profesyonellikte gelecek. Ülkemizde büyük bir genç kitle var. Profesyonel ve doğru çalışmalar yapılırsa çok başarılı gençlerimiz çıkar" ifadelerini kullandı.

MMA'de daha yolun başında olduğunu belirten Kayretli, “Hedefler çok büyük zorlu bir yoldayım. hedefim UFC, dünyanın en büyük organizasyonu olan ABD'de, yaklaşık bir gecede 100 bin seyirciye ulaşan bir dövüş organizasyonun, yani UFC'nin kemerini almak, ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağım” dedi.