Kargı'ya bağlı Güney Köyü Kayadibi Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Rüstem Çilingir, Karabük’teki evinde hayatını kaybetti.
Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda kısa süre önce göreve başlayan Çilingir’den bir süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine Çilingir’in evine giden ekipler, genç uzman çavuşu hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çilingir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Rüstem Çilingir’in cenazesi bugün Kargı'da toprağa verildi.
Muhabir: Haber Merkezi