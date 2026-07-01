Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir hazırlıklarını yürüttüğü Depozito Yönetim Sistemi (DYS), bugün itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde resmen uygulanmaya başlandı.

Yeni sistemle birlikte üzerinde "Depozitosu Olan Ambalaj (DOA)" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, depozito iade makinelerine teslim edilerek geri dönüşüm sürecine kazandırılacak. Amaç, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlayarak geri dönüşüm oranını artırmak, çevre kirliliğini azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak.

Sistemde yalnızca plastik su şişeleri değil; alüminyum içecek kutuları, meşrubat kutuları, soda ve maden suyu şişeleri ile depozito kapsamına alınan diğer cam ambalajlar da yer alıyor. Ambalajların üzerinde bulunan DOA logosu ve özel barkod sayesinde makineler ürünü tanıyor ve kullanıcıya depozito bedeli dijital ortamda tanımlanıyor.

Depozito iade makineleri de tamamen yerli imkanlarla üretildi. Makineler, Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen proje kapsamında geliştiriliyor ve üretiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla ulusal market zincirleriyle protokoller imzaladı.

Bu kapsamda depozito iade makineleri öncelikli olarak anlaşmalı marketlerin girişlerine yerleştiriliyor. İlk etapta her ilçede en az bir makinenin hizmet vermesi planlanırken, sistemin oturmasıyla birlikte makine sayısının kademeli olarak artırılması hedefleniyor.

ÇORUM'DA DA UYGULAMA BAŞLADI

Edindiğimiz bilgilere göre, Depozito Yönetim Sistemi kapsamında Çorum'da da ilk depozito iade makineleri hizmete alındı.

İlk etapta makineler, Eşref Hoca Caddesi'ndeki CarrefourSA ile Bahabey Mahallesi'ndeki Migros önüne yerleştirildi. Vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını bu noktalara getirerek sisteme teslim edebilecek.

SİSTEM OTURDUKÇA MAKİNE SAYISI ÇOĞALACAK

Yetkililer, uygulamanın ilk aşamasında her ilçede bir makineyle hizmet verileceğini, sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte hem makine sayısının hem de iade noktalarının artırılacağını belirtiyor.

Depozito Yönetim Sistemi'nin tam kapasiteyle hayata geçmesiyle birlikte milyonlarca ambalajın çöpe gitmek yerine geri dönüşüme kazandırılması ve hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlanması hedefleniyor.

DOA UYGULAMASI

Vatandaşlar DOA'yı uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilecek.

Uygulama ile en yakın DOA iade makinesi öğrenilebilecek. Bu çerçevede DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA uygulaması ile entegre DOA iade makinelerine bırakılabilecek.

İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.

Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek ya da ATM'lerden direkt nakit olarak çekebilecek. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde de kullanabilecek.