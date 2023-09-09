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Başrollerinde ünlü sanatçı Ahmet Kural’ın oynadığı Efsane’ filminin çekimleri Çorum’da devam ediyor. Filme Çorum halkının ilgisi büyük.

Kargı ilçe merkezinde de Saat Kulesi Meydanı ve hamamda çekimleri yapılan film çekimlerine halk da yoğun ilgi gösteriyor.

Filmin çekimleri için Hacıhamza köyünde özel alanlar kurulurken evler, iş yerleri ve köy meydanı gibi birçok yapı yeniden inşa edildi.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminin çekimlerinin kısa sürede tamamlanarak vizyona girmesi bekleniyor.

Çorum halkı da filmin vizyona gireceği günü iple çekiyor.