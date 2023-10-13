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Cumhuriyetin ilan edildiği 1. Meclis Binası’nda çekilen ve ünlü oyuncuların rol aldığı film, Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla 26 Ekim Perşembe günü saat 19.19’da ülke genelinde yayımlanacak.

Kent imajı ve marka şehri yaratma çalışmaları kapsamında yola çıkılan projede hayata geçirilen iki kısa film ile büyük ölçüde mesafe kat edildi.

2018’de yayımlanan ilk film, 159 yıl önce Kafkasya’dan soykırım nedeniyle Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan göçmenlere kucak açan Çorum halkı için dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz’in gazetede teşekkürname yayınlatmasını konu alınmıştı.

2019’da yayımlanan ikinci filmde ise Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid’e karşı çıkan isyanın bastırılmasında büyük kahramanlık gösteren Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın, isyancıların elebaşını öldürmesi ve bu olayın dilden dile yayılması işlenmişti.

Her iki kısa film de yayınladıkları andan itibaren büyük beğeni toplarken, hedeflenen imaj iyileştirme çalışmasında önemli yol alınmıştır.

FİNAL FİLMİNE YAKIŞIR SENARYO VE ÇEKİMLER

“Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” üçlemesinin son ve final filminin çekimleri geçen hafta sonu Ankara’da tamamlandı.

Çekimleri tamamlanan final filminde ise, cumhuriyetin genel kurulda cumhuriyetin ilanını okuyan Çorum Mebusu ve o dönemki TBMM Başkan Vekili Abdullah İsmet Eker gibi önemli bir şahsiyeti konu edilmekte.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından alınan özel izinle, Ankara Ulus’ta bulunan tarihi 1. Meclis Binası (Kurtuluş Müzesi)’nda yapılan filmin set çalışmaları, yaklaşık 2 gün sürdü. Yönetmenliğini Umut Sarıboğa’nın yaptığı filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk rolünü ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, TBMM Başkan Vekili ve Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker rolünü ise Bülent Alkış üstlendi. Filmde 120’ye yakın figüran rol alırken dönemin şartlarına uygun kıyafet ve materyaller özenle seçildi.

26 EKİM PERŞEMBE SAAT 19.19’DA YAYINLANACAK

Film, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle 26 Ekim Perşembe saat 19.19’da sosyal medya ve internet üzerinden yayımlanacak. Ayrıca filmle birlikte sosyal medya, yaygın basın, köşe yazarları, açık hava reklam mecralarında “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” sloganının tanıtımı yapılacak.

Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin organizasyonunda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğinde hazırlanan projeye Halk Bankası Genel Müdürlüğü de büyük katkı sundu.

ARSLAN’DAN PROJEYE KATKI YAPANLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Çorum Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan, filmin çekimlerini büyük bir hassasiyet, özen ve iş disipliniyle gerçekleştiren Es Film’e teşekkür etti.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle kentte yapılacak kutlamalara katkı yapacakları için mutlu olduklarını dile getiren Arslan, “Bu projenin finali, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir şekilde olacak inşallah. Projenin finaline 100. yıla yakışır bir şekilde destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürümüze, Belediye Başkanımıza ve Belediye Meclisi Üyelerine, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze ve çekimler sırasında desteklerini hiç esirgemeyen TBMM 1. Meclis binası müdiresine şükranlarımı sunuyorum. Projenin finaline yakışır bir şekilde tanıtımını yapmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bu projeye sahip çıkması ve ‘Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz’ı dillendirmesini istiyoruz” diye konuştu.