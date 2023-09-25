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Çorumspor eski futbolcularından Çorum Belediyesinden emekli Garip Ürün (72) vefat etti.

Amatör olarak Çorum’da futbola başlayan daha sonra Çorumspor’a transfer olan ve aynı dönemde Çorum Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Garip Ürün uzun süredir tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Garip Ürün’ün cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Akşemsettin Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarda toprağa verilecek.

HAKİMİYET merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.