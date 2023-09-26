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Kastamonu'da yayın yapan Açıkgöz Gazetesi, A Milli Kadın Futbol Takımının Çorum Şehir Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken bir haber yaptı.

ŞEHİR STADYUMUNDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİLER

Haberde Şehir Stadyumundan övgüyle bahsedilirken Kastamonuluların stat sorunu nedeniyle iç çekmekten artık sıkıldığı belirtildi.

İŞTE O HABER

“Kıskanmaktan yorulduk! Komşunun stadında milli maç oynanacak” başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grupta mücadele eden A milli kadın futbol takımının 31 Ekim'de oynayacağı Lüksemburg maçının, dünyanın en iyi 20 stadı arasında gösterilen Çorum Yeni Şehir Stadyumunda oynanacağı açıklandı.

Litvanya ile Elazığ’da mücadele edecek olan Kadın Milli Futbol takımımızda teknik sorumlu Necla Güngör Kıragası, yaptığı açıklamada; ‘Grupta diğer iç saha maçımızı Çorum’da oynayacağız. İnşallah bugün alacağımız galibiyetle Elazığlıları mutlu edebiliriz. Diğer iç saha maçımız için bütün Çorumluları Yeni Şehir Stadyumuna bekliyoruz’ ifadelerine yer verdi.

Kısa bir süre önce modern bir şehir stadına kavuşan Çorum, Çorum FK'nın 1. Lige yükselmesinin ardından adeta bir futbol şehrine dönüştü. Komşu ilin başarısına bir yandan sevinen Kastamonulular, yıllardır çözüme kavuşmayan stad sorunu nedeniyle de iç çekmekten artık sıkıldı.