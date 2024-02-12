Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, seçim çalışmaları kapsamında hafta sonunda Bahabey Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum’u Türkiye’de örnek alınan bir marka kent yapacaklarını söyledi.

Ziyaretler esnasında vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Çöphüseyinoğlu, “Bahabey Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya gelip sorularını, talep ve isteklerini dinleyerek çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunduk. Güler yüzlü ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

CHP’nin 28 Mayıs genel seçimlerinde Çorum’da birinci parti çıktığını kaydeden Çöphüseyinoğlu, tüm vatandaşların sandığa gitmeleri halinde 30 yıl aradan sonra Çorum Belediyesi’ni CHP’ye kazandıracaklarını dile getirdi.

Çöphüseyinoğlu, “Halkın gösterdiği teveccüh bizleri ziyadesiyle çok memnun etti. Onların bu sıcak ve candan yaklaşımlarını inşallah boşa çıkarmayacağız. 31 Mart’ta Çorum’u halkçı belediye ile buluşturacağız” diye konuştu.

Yerel seçimi kazanmaları halinde şehri daima ortak akılla yöneteceklerinin atını çizen Çöphüseyinoğlu, “Bu noktada bu yola çıktığımız ilk günden beri en büyük desteği de örgütümüzden alıyoruz. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar. Partimizin tüm kademelerinde görev alan tüm yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde; Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Çorum eski Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, önceki dönem İl ve Merkez İlçe Başkan ve yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri ile çok sayıda partili eşlik etti.