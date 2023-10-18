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Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum’u spor kenti yapmak için tüm taban birlikleri devletin kurumları ve siyasiler ile birlikte elele çalışmaya devam edeceklerini belirterek Amatör Spor haftasını tebrik etti.

Hafta boyunca Çorum merkez ve 13 ilçesinde değişik branşlarda amatör spor haftası boyunca etkinlikler yapıldığını belirten Çağlar ‘Şehrimisin spor kenti olması hedefi ile başladığımız çalışmalar devam ediyor. Amatör Spor Haftasında bu hedef doğrultusuda çok yoğun bir faaliyet geçirdik. Her şehrin bir marka değeri vardır, Çorum’un da sportif anlamda marka değeri Çorum FK’dır. Bizlerde amatör sporu şehrin marka değeri yapmak için Valiliğimiz, Belediyemiz, Milletvekillerimiz ve Spor Taban birlikleri ile birlikte elele vererek gerek tesisleşme gerekse sportif başarılar anlamında çok daha iyi noktaya gelmek istiyoruz. Hep söylediğim bir söz var ‘Dokunmadığımız çocuğumuz kalmayacak ve her gencimizi bir spor dalı ile tanıştırıp çalışma yaptıracağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak antrenörlerimizle bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemiz ile birlikte elele vererek amatör spor için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’ dedi.