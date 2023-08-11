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Ahlatcı Çorum FK olarak ana hedeflerinin şehrimizin adını en saygın bir şekilde tüm Türkiye'ye duyurmak ve Çorum insanının sevgi, saygı ve hoşgörüsünü göstermek olduğunu belirten Yalçın;

“Geçtiğimiz sezon, #BirlikteBaşaracağız sloganıyla çıktığımız yolda tarihi bir başarı elde ederek 56 yıllık tarihimizde ilk kez 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandık. Zor ve çetın bir yoldu ancak bunu kenetlenerek aştık ve mutlu sona ulaştık. Bundan sonraki süreçte ana hedefimiz, şehrimizin adını en saygın bir şekilde tüm Türkiye'ye duyurmak ve Çorum insanının sevgi, saygı ve hoşgörüsünü göstermektir.” dedi

‘RAKİPLERİMİZİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’

Önümüzdeki süreçte daha zorlu görevler beklediğini aktaran Yalçın, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Şimdi önümüzde çok daha zor görevler bizi bekliyor. Çok önemli rakiplerin olduğu bir ortamda mücadele etmek kolay olmayacak. Altını özellikle çizmek isterim ki Süper Lig ve 1. Lig dahil mücadele eden takımlardan sadece 3'ü büyük şehir belediyesi değil ve bunlardan biri de Çorum'dur. Böyle bir durumda özellikle yerel ölçekte mali açıdan kaynak yaratmak hiç de kolay olmuyor. İşte bu noktada Ahlatcı Holding, Alagöz Holding, Arca, Safi Holding Çorum Şeker, Grayder ve Yafdizel'in kulübümüze verdikleri destek çok daha anlam ve önem ifade ediyor. Kendilerine tüm camiamız adına şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı

‘ALT YAPI TESİSİ MÜCADELEMİZ NİHAYET BU SENE SONA ERECEK’

En başından beri temel prensibimiz mali açıdan düzenli bir kulüp olmak ve ileride yasanabilmesi muhtemel ve günümüzde de bir çok örneğine şahit olduğumuz sıkıntıların önüne şimdiden geçebilmektir. Kulübümüzun sağlam temeller üzerine oturabilnesi için altyapı konusunda bir senedir verdiğiniz mücadeleyi bu sene nihayete erdireceğiz. Bu bizim en öncelikli projemiz ve bunu de el birliği ile sonuçlandıracağız.

‘SOSYAL MEDYADA İSİMLER TRANSFERİ ZORA SOKUYOR MALİYETİ YÜKSELTİYOR’

Özellikle sosyal mecrada transfer isimleri yazılıp çiziliyor. Kulüp olarak bir çok isimle görüşmeler yapıyoruz. Ancak ortaya atılan isimler insanlardaki beklentiyi yükselttiği gibi transferi de mali açıdan zora sokuyor. Taraftarlarımızdan isteğim bu konuda daha hassas davranmaları.

‘TRANSFER OLACAK ANCAK BİZ TÜM FUTBOLCULARIMIZA SAHİP ÇIKALIM’

Transferi noktaladık diyemeyiz fakat bütçemız dahilinde devam edeceğimizin bilinmesinde fayda var. Burada aslolan mevcut kadromuzdaki tüm futbolcularımıza sahip çıkılması. Lig başlıyor. Artık bu süreçte el ele verip bu takımı daha üst noktalara nasıl taşırız o'nun mücadelesini ortaya koymak lazım.

‘İÇ ÇEKİŞMELERİ KENARA BIRAKALIM’

Kimseye kırgınlığımız ve kızgınlığımız yok. Özellikle iç çekişmeleri bir kenara bırakıp mikro milliyetçilik anlayışıyla yolumuza devam etmek zorundayız.Başta da söylediğim gibi 2. Lig'deki şampiyonluğumuzdan geldiğimiz bu noktaya kadar büyük zorluklar yaşadık ancak yanımızda hep uzanan bir el, karşılıksız bir gönül köprüsü kuran Muhsin Dere gerçeği vardı. Onursal Başkanımız Sayın Muhsin Dere ile ilgili söylenecek çok şey var lakin "Evladına kol kanat geren şefkatli bir baba" diye nitelendirsek sanırım o'nunla ilgili tüm düşüncelerimizi kapsamış olur. Memleketim adına bir kez daha Sayın Muhsin Dere'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Varlığı daim olsun. Yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarılar dilerken, tüm Çorum'un kenetlenerek gönül.birliği içerisinde mutlu sonla noktalanacak bir sezon olmasını temenni ediyorum.”