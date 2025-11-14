Badminton’un altın çocuğu Muhammed Mahmut Sert, Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics Tokyo 2025)’te Türkiye’yi temsil edecek. Bu büyük başarı, uzun yılların emeği ve özverisinin bir meyvesi olarak dikkat çekiyor.

Milli Takım Antrenörü Barış Boyar, sporcusu Muhammed Mahmut Sert’in 19 yıllık bir çabanın sonucunda olimpiyatlara katılmaya hak kazandığını belirtti. Boyar, “2006 yılında Osmancık’ta başladığımız badminton yolculuğumuz, yıllar süren emek, sabır ve inançla bugün bambaşka bir noktaya ulaştı” dedi.

Boyar, bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada 500’ün üzerinde madalya kazandıklarını vurguladı. Avrupa dereceleri, okul sporlarında dünya beşinciliği, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla Osmancık’ın adını gururla duyurduklarını ifade etti. “Ama biz hiçbir zaman durmadık. Hayalimiz, Osmancık’tan olimpik bir sporcu çıkarmaktı. Ve bugün, o hayalimiz gerçek oldu.

Muhammed Mahmut Sert, 16–26 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek. Bu büyük başarı, yıllar süren özverili çalışmaların, fedakârlığın ve inancın bir sonucudur. Bu başarı, Osmancık’ın, Badminton camiasının ve Türkiye’nin gururudur’ dedi.

Barış Boyar, bu başarıda emeği geçen başta sporcunun ailesine, antrenör Eren Murat Güngör’e ve bu süreçte kendilerine inanan herkese teşekkür etti.

Ayrıca, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kuruluna teşekkür etti.