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Çorum'un Osmancık ilçesinde yapımına başlanan Kent Meydanı çalışmaları sürüyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Eski belediye binası yerine inşa edilen Kent Meydanı projesininde çalışmaların son aşamasına gelindiğinde belirterek, kültürel etkinlikler, törenler, konserler, mitingler gibi toplumsal etkinliklerin yapılacağını ifade etti.

Gelgör, Osmancık Kent Meydanı şehrin Kızılırmak'a doğru önünü açan, saat kulesinden Kızılırmak'ın görünmesini ve buradaki sosyal alanlarla şehrin bütünleşmesini sağlayan bir yatırım olduğunu ifade etti.