Oğuzlar Belediyesi ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında müzakereleri devam eden toplu iş sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi, işçilerin yüzünü güldürdü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese başta belediye başkanımız sayın Mustafa Cebeci, muhasebe müdürümüz Baki Ceylan'a, sendika temsilcimiz Yunus Basmacı ve bu süreçte bizlere güvenerek bize destek veren bütün işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, bu toplu iş sözleşmemizin başta belediyemize, sendikamıza ve bütün işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi