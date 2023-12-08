SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur alımı için sözlü sınav 31.01.2024 tarihinde saat 10.00’da başlamak üzere Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresindeki İskilip Belediye Başkanlığı –ÇORUM adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 31.01.2024 tarihinde saat 14.00’da başlamak üzere Yenicami Mahallesi Çorum 1.Sokak No:2/4 İskilip/ÇORUM adresindeki İskilip Belediye Başkanlığı – ÇORUM adresinde, uygulama sınavı 05.02.2024 tarihinde saat 13.00’da başlamak üzere Hacıpiri Mahallesi, Yatılı Bölge Okulu, Küme Evler No:5 yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.