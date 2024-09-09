Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Gökgözler (Yavu) Köyü Muhtarlığı ile Köy Derneği’nin işbirliğiyle bu yıl 7.’si organize edilen Keşkek Şenliği Pazar günü gerçekleştirildi.

Kazanlar dolusu keşkek dağıtımın yapıldığı şenlikte katılımcılar gönüllerince eğlendiler.

Köy meydanında düzenlenen şenliğe Laçin Kaymakamı Emre Konak, Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ünlü sanatçı Havva Öğüt ile Türk Halk Müziği sanatçıları Hüseyin Uğurlu, Çiçek Erdemir ve Rasim Kopar’ın sahne aldığı etkinlikte katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği şenlik ile ilgili konuşan Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, "Gökgözler Köyü Keşkek Şenliği" , ünlü sanatçıların katılımıyla unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, köyün kültürel mirasını yaşatırken, katılımcılara müzik ve eğlence dolu bir gün sunulduğunu ifade etti.