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Anitta Otel'de gerçekleştirilen çalıştayda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Çorum’un ülke ekonomisi üzerinde bir büyüme performansı gösterdiğini ancak rekabetçilik endeksinde 81 il arasında 58’inci sırada yer aldığını belirtti.

‘BÖLGEMİZ STRATEJİK BİR KONUMDA YER ALIYOR’

Çalıştayda ilk konuşmayı yapan ve Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin kalkınma konusunda büyük adımlar atmasının gerektiğini ifade eden ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu ise, “Bölgemiz gerek ticari ilişkileri gerekse kültürel ve ulaşım ağlarıyla stratejik bir konumda yer alıyor. Bu avantajımızı rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim yapısıyla bütünleştirerek, bölgesel ve ulusal kalkınma ile ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayabiliriz. Tarım ve hayvancılık alanında teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanarak verimliliği artırabilir, tarihi ve doğal güzelliklerimiz sayesinde turistler için cazip destinasyonlar oluşturabiliriz. Ayrıca eğitim ve teknoloji alanlarında da yatırımlar yaparak genç nüfusumuzu yetiştirmeli ve gelişen dünya ekonomisine ayak uydurabilecekleri fırsatlar sunmalıyız. Bunların yanı sıra kamu ve özel sektör iş birliği ile altyapı projelerine yatırım yaparak, bu bölgelerimizin ulaşım ağını geliştirmeli ve iş dünyasına daha iyi bir erişim sağlamalıyız” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise yaptığı konuşmada, Türkiye’deki ekonomik faaliyetin ve refahın, bölgeler ve kentler arasında adaletsiz dağıldığının altını çizdi.

‘AKILLI ŞEHİRLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR EKONOMİK MODEL ARAYIŞINDAYIZ’

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde, en kritik unsurlardan birini yerel kalkınmanın oluşturduğunu vurgulayan Süleyman Sönmez, “Bölgesel kalkınma farklarını geleneksel endüstriyel üretimle kapatmanın zamanı artık geride kaldı. Dijital ve yeşil dönüşümle akıllı şehirlere geçişin önünü açacak, yeni bir ekonomik model arayışının içindeyiz. 21. yüzyıl dünyası pek çok açıdan ‘kentlerin dünyası’ olacak ve kentlerimiz kalkınırsa ülkemiz kalkınacak. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması da Çorum dahil Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki kentlerimizin, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün” ifadelerini kullandı.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN YOLU ANADOLU’DAN VE KOBİ’LERDEN GEÇİYOR’

Konuşmasında Çorum’un büyüme performansına ve rekabetçilik sıralamasına da dikkat çeken Sönmez, “2022 yılını 1,89 milyar dolarlık bir ihracat ile 17. sırada kapatan Çorum, GSYH’de de 13 bin doları aşarak ülke ortalamamızın üstünde bir performans gösterdi. Buna rağmen 81 ilimiz arasında rekabetçilik endeksinde 58’inci sırada yer alması Çorum’un eğitimden sosyal yaşama, ulaşımdan beşeri sermayeye gelişim alanlarını da ortaya koyuyor. Biz TÜRKONFED olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının yolunun Anadolu’dan ve KOBİ’lerimizden geçtiğine inanıyoruz. İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projemiz kapsamında da ülkemizi, ekonomimizi, kentlerimizi ve toplumu dayanıklı kılmanın yollarını ve yöntemlerini her birlikte konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış’ın moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, EYODER Genel Sekreteri Yasemin Somuncu ve Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki’nin katılımıyla “Tedarik Zincirinde Afet Dayanıklılığı ve Risk Yönetimi” başlıklı bir panel düzenlendi.

Etkinlik katılımcılarla fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat’ı kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) ile Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD)’ın ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’da katıldı.