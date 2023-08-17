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Çorum ve Türk Güreş Milli takımlarında görevler yapan bir dönem Güreş İl Temsilciliği görevini de yürüten Beden Eğitimi Öğretmeni Ruşen Çetin’in damadı Özel Harekat Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp şehit oldu.

"Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmıştı.

Yusuf Çağatay Sanalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün tedavi gördüğü hastanede şehit odu.

Şehidimizin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Şehitliğinde toprağa verilecek.

Hakimiyet, şehidimize Allah'tan rahmet başta Ruşen Çetin olmak üzere tüm yakınları ve sevenleri ile Türk milletine başsağlığı diler.