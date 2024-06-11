Üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli takımında iki Çorumlu gurur taynağı oldu. Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Futbol Millî Takımımız, turnuvanın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Ampute milli takımın bu başarısına iki Çorumlu büyük katkı verdi. Ampute Milli takımında forma giyen Çorumlu futbolcu Emin Tiryaki ile milli takımda antrenör olarak görev yapan Sungurlu’lu hemşehrimiz Erhan Kuşkapan da bu başarıda pay sahibi oldular.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final müsabakasında Ampute Futbol Millî Takımımız, ilk yarıyı kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan millîlerimiz, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Millî Takımımız, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ampute Futbol Millî Takımımız, böylelikle 2017 İstanbul ve 2021 Krakow'un ardından şimdi de Fransa'da üst üste kez üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa’da yapılan Avrupa Ampute Futbol Avrupa Şampiyonasında üst üste üçüncü birinciliği kazanan Türk milli takımında Çorumlu sporcu Emin Tiryaki ile yardımcı antrenör olarak görev yapan Erhan Kuşkapan bu gururu hem yaşadılar hemde Çorum’a yaşattılar. Ampute Milli takımının Çorum Belediyesi’nin konuğu olarak Çorum’da son kampı yapması bu başarıya ayrı bir anlam kattı.