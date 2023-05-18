YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, mazbatasını aldı.

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem milletvekilliği seçiminde Çorum’dan 21 yıl sonra Vahit Kayrıcı yeniden milletvekili seçildi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından bugün de mazbata töreni düzenlendi. İl Seçim Kurulu’na giden Kayrıcı, mazbatasını aldı.

Mazbata törenine MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı mesut Ocaklı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl Temsilcisi Selim Aydın, ilçe başkanları ve ülkü ocakları başkanlarıyla birlikte çok sayıda partili katıldı.

Mazbata töreninde emeği geçen tüm parti teşkilatlarına teşekkür eden Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türkiye’nin bölgesinde yıldız ülke, Çorum’un hak ettiği hizmetleri alan bir şehir olması için çalışacağını dile getirdi.

Kayrıcı, tüm partililerden 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarını isterken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlaka bu seçimi kazanması gerektiğine vurgu yaptı.

Kayrıcı’ya partililer yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinde bulundular.

Öte yandan Kayrıcı’yı kendisinden önce mazbatalarını alan AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve partili belediye başkanları da tebrik ettiler.