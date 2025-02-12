Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Saraycık köyünde toplam 10 kişi yaşıyor.

Çorum'un nüfusu en az köyü olarak kayıtlara geçen Saraycık'ta 4 erkek, 6 kadın yaşıyor.

Saraycık köyü hakkında

Köy, Çorum il merkezine 62 km, Sungurlu ilçe merkezine 21 km uzaklıktadır.

Kafkasya'dan göç eden Besleney Çerkes boyu tarafından kurulan köy, kurulduğu zaman güzel ve şirinliğinden dolayı Saraycık ismini almıştır.

Köyden ekonomik şartların yeterince sağlanamaması nedeniyle kentlere göç meydana gelmiştir.