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İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, son yıllarda Çorum’da asayiş olaylarının giderek arttığına ve halkın huzurunun bozulduğuna dikkati çekerek, son günlerde Çorum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmaları taktirle karşıladıklarını ve alınan tedbirlerin olumsuz olayların azalacağı yönünde sinyal verdiğini söyledi.

Yıldız, Çorum’da huzur ve sükunetin sağlanması, halkın refah ve mutluluk düzeyinin artırılması noktasında yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerinin altını çizdi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın göreve başladıkları günden itibaren asayiş olaylarının azaltılması konusunda alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını, görev değişiminin meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Erkan Yıldız, ayrıca silahlanma olayının azaltılması, silah kullanımına son verilmesi noktasında Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ın kamuoyuna yaptığı çağrıyı da desteklediklerini söyledi.

Çorum’da cinayet, adam yaralama, işyeri veya ev kurşunlama, kavga, hırsızlık gibi olayların artmasından dolayı kentin huzurunun bozulduğunu, halkın bu durumdan rahatsız olduğunu, bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini, bunun için de silahlanmanın bitirilmesinin önem taşıdığını kaydeden Yıldız, ayrıca abartı egzos kullanan, modifiye edilmiş ve kural tanımayan araçların da trafikten men edilmesinin, bu tür kişilere cezai işlem uygulanmasının yerinde olduğunu bildirdi.

Yıldız, “Artık Çorum ile ilgili güzel haberler duymak istiyoruz. Şehrimizin huzuru her şeyden daha önemlidir. Bu noktada bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız. Asayiş olaylarının azaltılması veya engellenmesi hususunda çalışmalar yapan başta valimiz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, cumhuriyet başsavcımız, güvenlik görevlilerimiz ve tüm yetkililerimize teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)