Çorum'un Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde ‘Doğalgaz Meşale Yakma Töreni’ düzenlendi.

Bayat'ta düzenlenen törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, ilçelerin doğalgaza kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

14 Mayıs'a kadar gece-gündüz demeden sahada çalışacaklarını belirten Ahlatcı, "Bayat'ta Hayat Var" sözüne dayanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulacak hükümette milletvekili olarak Çorum'a ve ilçelerimize hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Bayat’tan sonra Uğurludağ’a geçen Ahlatcı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

"UĞURLUDAĞ HALKI 14 MAYIS'TA GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde tereciye tere satmaya gerek yok" diyerek konuşmasına devam eden Ahlatcı, Uğurludağ'ın halkının 14 Mayıs'ta gereğini yapacağını söyledi.

Ahlatcı,"Aşkınan Koşan Yorulmaz" inancıyla Türkiye Yüzyılı’nın inşası için dün olduğu gibi bugün de var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha temiz ve ekonomik özellikleriyle Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde yaşayan vatandaşların yaşam konforunu artıracak doğalgazın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Ahlatcı; “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Uğurludağ halkının İngilizlerin Türkiye oyununu bozacağını ifade eden Ahlatcı; “İngilizler Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istiyor. Milletimiz bu oyunu bozacaktır.” diye konuştu.

Millet İttifakı’nnı HDP ile ittifak halinde olduğunu ifade eden Ahlatcı, Uğurludağ halkının hem HDP'ye hem de Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

‘ÇORUM'DA AK PARTİ 4 MİLLETVEKİLİNİ DE KAZANACAKTIR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oy farkı ile tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğine işaret eden Ahlatcı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorumlulara emanet ettiği 4 milletvekili var. Bunları meclise göndereceksiniz, bizim başka yere vereceğimiz milletvekilimiz yok" şeklinde konuştu.