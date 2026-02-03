İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin daha hızlı, daha erişilebilir ve daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Değerlendirme ve Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve diğer yöneticiler katılım sağladı.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen sağlık hizmetleri vatandaşlara sunulan hizmetler açısından ele alınırken, 2026 yılı ve sonrası için planlanan çalışmalar kamu yararı gözetilerek değerlendirildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan ve doğrudan vatandaşların günlük yaşamını etkileyen tüm hizmet başlıkları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Bu kapsamda, Acil Sağlık Hizmetleri alanında, il genelinde faaliyete geçirilen yeni acil sağlık hizmetleri istasyonları ile acil vakalara daha kısa sürede ulaşılması hedeflenirken, nüfus yoğunluğu ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu planlamaları değerlendirildi.

Ayrıca hizmete alınan yeni ambulanslar ile birlikte 2026 yılı ambulans planlamaları ele alınarak, vatandaşların acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişimi amaçlandı.

Afetlerde sağlık hizmetleri amacıyla faaliyetlerini sürdüren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmaları değerlendirildi ile Çorum’da ve ülkemizde meydana gelebilecek afet niteliğindeki olaylarda acil sağlık hizmetlerini efektif yürütebilmek amacıyla yapılacak toplantılar, çalışmalar, tatbikatlar, eğitimler, personel durumu ve diğer kurumlar ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Hastanelerde Sunulan Hizmetler kapsamında; poliklinik, yataklı servis ve acil servislerde verilen hizmetlerin kapasitesi, hasta memnuniyeti, hizmet kalitesi ve güvenli sağlık hizmeti sunumuna yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Denetimleri çerçevesinde; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında yapılan denetimlerle hizmet kalitesinin artırılması, hasta güvenliğinin sağlanması ve mevzuata uygunluğun güçlendirilmesi hedeflendi.

Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Koordinasyonu başlığında ise; sağlık hizmetlerinin il genelinde dengeli, kesintisiz ve vatandaş odaklı sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

2026 HEDEFİ: DAHA HIZLI, DAHA GÜÇLÜ SAĞLIK HİZMETİ

Toplantı sonunda, 2026 yılı için acil sağlık hizmetlerinde müdahale sürelerinin kısaltılması, hastanelerde hizmet kapasitesinin artırılması, sağlık tesislerinin daha etkin aralıklarda denetlenmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar planlandı.