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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve bağlı sendikaların şube başkanlarıyla ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Muhsin Dere, sorun ve taleplerini dinleyerek, yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.

TÜM KESİMLERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Çorum’un müteşebbis ruha sahip insanların bulunduğu bir memleket olduğunu dile getiren Dere, Çorum’da her alanda gelişimi sağlayacak potansiyelin bulunduğunu, başta valilik, belediye, üniversite olmak üzere tüm kesimleri harekete geçirecek işbirliğinin sağlanması halinde çok önemli projelerin hayata geçirilebileceğinin vurguladı.

TURİZM VE TANITIMA AĞIRLIK VERECEĞİZ

Çorum’un kendi insanlarının girişimleriyle oluşturduğu sanayi ruhunun daha geliştirilip büyütülebileceğinin altını çizen Muhsin Dere, Türkiye’nin birçok büyükşehrinde bile yapılamayanların daha fazlasının Çorum’da yapılabildiğini söyledi.

Dere, Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi gibi 3 sahabenin bulunduğu Çorum’da inanç turizmi konusunda da adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Turizm gelirlerinin artırılmasının sadece bir alanın geliştirilmesiyle veya tanıtımla olmayacağının kaydeden Dere, Çorum’da mutlaka konaklamaya yönelik yatırımların yapılması gerektiğini, en az bir tane daha 5 yıldızlı otelin şehre kazandırılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

ÇORUM’U HER YÖNÜYLE SÜPER LİGE ÇIKARACAĞIZ

Çorum’un her yönüyle süper lige çıkması için projelerin olduğunu açıklayan Muhsin Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde projeleri disiplinli bir şekilde çalışarak tek tek hayata geçireceklerini ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Çorum’un deprem fay hattı üzerinde bir kent olduğunun, yaşanabilecek büyük bir depremde çok ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini hatırlatan Muhsin Dere, biran önce kentsel dönüşüm şart olduğunu, başta eski yapılaşmaların bulunduğu semtler olmak üzere kentsel dönüşüme hemen başlanması gerektiğini vurguladı.