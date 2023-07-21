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Çorum'un sevilen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerinden Kemal Büyükarslan, hayatını kaybetti.

Aniden rahatsızlığı nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Kemal Büyükarslan, yapılan tüm müdahalelere karşın genç yaşta vefat etti.

Kemal Büyükarslan'ın cenazesi bugün saat 15.30'da hastaneden alınarak, Akşemseddin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.