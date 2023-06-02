Türk Mutfağı Haftası, gastronomi ürünlerini ön plana çıkarmak, kültürel birikimi yansıtan Çorum mutfağından yöresel lezzetleri daha geniş kitlelere duyurmak ve İlin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafından yapılan çeşitli etkinliklerden oluşan zengin bir programla kutlandı.

Tanıtımlara sosyal medya içerik üreticileri, seyahat acentesi sahipleri, profesyonel tur rehberleri, gastronomi ve seyahat yazarları da davet edildi.

Hafta boyunca Alaca, Osmancık, Boğazkale ve İskilip ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde yöresel lezzetlerin yapılışını görüntüleyen gastronomi ve gezi ekibi, sosyal medya hesaplarından da tanıtıcı yayınlar yaptı.

Etkinliklerin ardından Anitta Otel’de yapılan değerlendirme toplantısında, Çorum’un gastronomi turizmi için oluşturulacak bir eylem planı doğrultusunda hareket edilerek, turizm profesyonellerinin destekleriyle kültür-gastronomi turlarının düzenlenebileceği, Çorum Mutfağı ve Hitit Mutfağına yönelik araştırmaların derinleştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

İnfo gezileri sonrasında gastronomi sektör temsilcileri ve Michelin ödüllü Executive Şefler kendi mutfak ve restoranlarındaki menülerde Çorum’un yöresel lezzetlerine yer vereceklerini, Hitit Mutfağı ile ilgili teknik inceleme ve reçeteler oluşturmak üzere Çorum’u tekrar ziyaret edeceklerini belirttiler. (Haber Merkezi)