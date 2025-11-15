Adıyaman’da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.

350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu.

Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.