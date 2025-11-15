Adıyaman’da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.

350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu.

Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı
Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı
İçeriği Görüntüle

Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı