Türkiye, tarihinin en önemli demokrasi sınavlarından biri olarak değerlendirilen 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandığa gitti. En çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50’yi aşamadıkları için 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.

İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı seçilecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 53 milyon 993 bin 265 seçmen Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandığa gitti.

Yüzde 88,84 katılımın sağlandığı seçimde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,42, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.95, oy alırken, salt çoğunluk sağlanamadı. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.20 oyda kalırken, seçimlerden 3 gün önce çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise 0,43'te kaldı.

TÜRKİYE, 28 MAYIS’TA TEKRAR SANDIĞA GİDİYOR

Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderek.

İKİNCİ TUR SEÇİM TAKVİMİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

28 Mayıs: Oy verme günü.