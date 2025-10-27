29 Ekim Cumhuriyet Koşusunda madalyalar sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 ekim Cumhuriyet Koşusunda 29 kız 41 erkek olmak üzere toplam 70 sporcu mücadele etti.

Yedi kategoride yapılan koşu İtfaiye Parkı Koşu Pistinde yapıldı. Yapılan koşular sonunda kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle:

Özel erkek sporcular (300 metre): 1.Baran Kartan, 2.İbrahim Sayın, 3.Berat Demir.Özel kız sporcular (300 metre): 1.Rümeysa Hatun Özel.Minik kızlar (300 metre): 1.Hanife Duru Ateş, 2.Hatice Sera Sağır, 3.Beste Çal, 4.Zeynep Baran.Minik erkekler (300 metre): 1.Ozan Emir Tüzün.Küçük kızlar (1000 metre): 1.Miray Alagöz, 2.Zümra Delen, 3.Rüveyda Kartal, 3.Elif Aycan.Küçük erkekler (1000 metre): 1.Affan Ceylan, 2.Mustafa Yağız Atahan, 3.Bekir Ahlas Ceylan.Yıldız erkekler (1500 metre): 1.Mustafa Emir Zürriyet.Genç kızlar (2000 metre): 1.Yaren Köymen, 2.Nilsu Şahin, 3.Büşra Cıbır.Veteran erkekler (2000 metre): 1.Abdullah Yılmaz, 2.Aytaç Taşaner, 3.Serkan Karaman.Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.