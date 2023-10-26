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HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme takımları arasında düzenlenen Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasında finale Mimar Sinan ile Gülabibeyspor takımları yükseldi.

Altı takımın iki grupta mücadele ettiği Cumhuriyet Kupası turnuvasında üçüncü maçlar önceki akşam oynandı. Gruplarında ilk maçlarını kazanan takımların mücadelesinde HE Kültürspor ile Mimar Sinan arasındaki maçta Mimar Sinan takımı ilk yarıdaki etkili oyunu ile sonuca gitti ve maçı 5-0 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

Günün ikinci maçında ise Gülabibeyspor ile Kargıserispor takımları mücadele etti. Maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Gülabibeyspor takımı ikinci yarının bayında bulduğu gollerle skoru 4-0 yaptı. Kargıserispor’un bir golünün ardından karşılıklı ataklarla geçen maçtan 5-1 galip ayrılan Gülabibeyspor takımı finale yükselen ikinci takım oldu.

Mimar Sinan ile Gülabibeyspor arasındaki final maçın yarın akşam saat 18’de İtfaiye sahasında oynanacak.