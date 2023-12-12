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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Kadın Akademisyenler Birliği (TÜRKKAB) ve Keçiören Belediyesi’nin iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Cumhuriyetimizi Taçlandıran Kadınlar” sempozyumu yapıldı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümünde AHBVÜ Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma Çorum’dan Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜRKKAB Çorum İl Temsilcisi Dr. Ayten Akcan, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümü öğrencileri ile birlikte katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumun açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar ve TÜRKKAB Genel Başkanı Prof. Dr. Muallâ Uydu Yücel yaptı.

Prof. Dr. Fulya Bayraktar konuşmasında, “Kadın, kültürün yaratıcısı ve taşıyıcısıdır. Geçmişten geleceğe uzanan bir köprü gibi, geçmişi geleceğe taşır. Bu nedenle, kültürü kadın özne açısından yeniden değerlendirmek gerekir. Sanatın, bilimin, tefekkürün, ticaretin, siyasetin içinde kadın hassasiyetinin var olması, bütün bu alanları zenginleştirir” dedi.

TÜRKKAB Genel Başkanı Prof. Dr. Muallâ Uydu Yücel ise konuşmasında; TÜRKKAB faaliyetleri hakkında bilgi vererek sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu ve Öğr. Gör. Ali Gündeşli yönetiminde AHBVÜ Türk Halk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti tarafından kadın bestecilere ait eserler icra edildi.

Sempozyumun açılış paneli, AHBVÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hatice Koç’un başkanlığında gerçekleştirildi. “Siyasette Kadın” başlıklı açılış panelinde, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Manisa Milletvekili Şenol Sunat, 25, 26 ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Arzu Erdem konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumun ardından milletvekillerine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar tarafından katılım belgesi ve hediye takdim edildi.

Gün boyunca devam eden sempozyumda; “Siyasette Kadın”, “Cumhuriyet ve Kadın Hakları”, “Yönetim ve İş Dünyasında Kadın”, “Kültür, Sanat ve Sporda Kadın” ve “Duayenlere Saygı” başlıklı beş ayrı panel yapıldı.