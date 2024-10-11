Amatör Spor Haftası Floor Curling Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Turnuvası Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

22 takımdan 45 sporcunun mücadele ettiği ve üç kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda kadınlarda Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı birinci, Güzel Sanatlar Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımı çıkarken, T.O.B.B Anadolu Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu C takımı üçüncü, Gazipaşa Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Karma kategorisinde ise Güzel Sanatlar Lisesi B takımı birinci, Gazipaşa Ortaokulu ikinci, Güzel Sanatlar Lisesi A takımı ise üçüncü olarak tamamladı

.Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takım sporcularına başarı belgesi verildi.