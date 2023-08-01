Tahmini Okuma Süresi: dakika

Değişim Eğitim Kurumları, LGS’deki başarısını pasta keserek kutladı.

LGS sınavında derece yapan öğrenciler ve velileri ile birlikte pastalı kutlama yapan Değişim Eğitim Kurumları, başarılı öğrencilerini ödüllendirdi.

Değişim Eğitim Kurumları kurucularından Sevtap Eroğlu ve Özge Anaklı, 2019 yılından beri Çorum’da faaliyet gösteren Değişim Eğitim Kurumları’nın 4 şubesi ile yine başarılara imza attğını söyledi.

Kurum olarak Türkiye’nin en iyi okullarına öğrenci göndermenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Eroğlu ve Anaklı, “Başta okul öğretmenlerimize ve kurs öğretmenlerimize verdikleri bu güzel eğitim ve emekleri için teşekkür ederiz. Her sene olduğu gibi bu senede kurslarımıza katılan her üç öğrenciden biri nitelikli okula gönderilmiştir. Bize güvenip Değişim Eğitim Kurumları’nı tercih eden aile ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi.